J'ai reçu un mail d'actu sur le jeu...



Et je lis que l'envoi du jeu sera payant... Shipping will be an additional cost.



TF?



Quelqu'un à des infos la dessus?

J'ai backé pour une version Series X. Envoyé depuis les US... Y aura aussi la taxe US à payer?



C'est normal cette histoire? :/





Et aussi, où est-ce qu'on peut voir la somme a payer pour l'envoi??