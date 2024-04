Le co-créateur Matt Bozon et WayForward ont dévoilé les 15 premières minutes de jeu (hors intro) de Shantae Advance, le second jeu de la série qui fut annulé à l'époque.Les précommandes pour la version Game Boy Advance sur cartouche par Limited Run Games se terminent demain. Shantae Advance est normalement prévu sur console "current gen" également plus tard dans l'année.

posted the 04/06/2024 at 08:09 AM by masharu