Slt amis de gamekyo,



Je recherche le titre d'un jeu annoncé récemment et que j'arrive pas a retrouvé.



Le trailer sans gameplay montre un univers futuriste, on y voit un groupe de femmes et enfants réfugiés derrière une grosse porte métallique.



Cette porte se retrouve défoncée par un robot qui blesse grièvement une des femmes qui s'avère elle-même être un robot.



Arrive ensuite une femme en moto qui viens dezinguer les robots et sauver les enfants.



Fin du trailer. Si l'un d'entre vous sait..