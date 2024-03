Après 71h, j'ai platiné le jeu! Le jeu m'a offert une très bonne expérience malgré une histoire classique et un gameplay vraiment riche mais qui lui pose problème.En gros, c'est une reconquête de territoire tout à fait classique où à chaque fois que vous allez visiter des villes ou des continents de nombreux camarade viendront vous rejoindre pour vaincre l'empire Zenoria.On apprend les raisons du pourquoi l'ennemie a fait ça. Vous aurez le choix entre la mauvaise fin et la bonne fin.Pas vraiment de surprise de ce coté là. On attache pas vraiment au perso car il y'a vraiment trop de perso et du coup il y'a pas assez de developpement.On est sur un mélange de TRPG+RTS. De ce coté le jeu est extrèment généreux côté gameplay! Chaque unité est composé de plusieurs perso ( 5maximum), chaque unité à ses points forts et points faibles et donc il faudra réfléchir à composer votre équipe pour triopher.Ensuite, on est sur un système de gambit, c'est à dire que plusieurs unités ont plusieurs compétences, il faudra réfléchir à quelle compétence tu utiliseras en 1er et ça c'est la base du jeu!Chaque unité en leadership à ses avantages, par exemple: Mage et Arcs s'utilisent en soutien. Griffon et Dragon pour voler.Durant la map, on a parfois des cataputes et des arbalétriers qui permettent de vaincre un gros paquet d'ennemie.Comme dans Valkyrie Chronicle, le but, c'est de prendre le drapeau du commandant.Maintenant parlons du problème du gameplay , plus on avance dans le jeu, plus on devient fort logique! Du coup, quand vos unités vont évoluer et que l'évolution du gameplay va que dans votre sens.Bah du coup,vous vous retrouvez facilement avec des unités broken et ça casse le jeu au niveau challenge dés lors que vous allez à Drakengard et que vous allez récupérer Madame B-hache et son sharingan qui défonce à elle seul tout les unités de l'ennemie!Cela m'a fortement rappelé Persona 5 Royal qui avait enrichi le gameplay du normal mais l'équilibre du jeu avait été rompu.Les objets qui étaient limité au début à la fin bah c'est open bar et du coup tu en abuses à mort pour aller plus vite.Ensuite concernant, les quètes annexes,ect, c'est tout le temps la même chose mais ce n'est pas désagréable car il y'a 0 farm. Tout ce fait sur votre chemin et ça c'est cool!En tout cas, j'ai vraiment apprécié le jeu! J'espère que Vanillaware continueront à trouver des chouettes gameplay mais j'espère qui parviendront à équilibrer la chose. Maintenant Persona 3 Reload c'est à ton tour!