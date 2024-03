Slt à tous,



J'aurai besoin de votre aide, je voudrai mettre sous protection quelques éditions collector à l'abri de l'usure, le carton comme vous le savez s'abîme et se décolore avec le temps.



Ma question où trouver des boîtes crystal plus grandes que le format SNES? Je parle d'une taille 50x40 voir plus grand comme par ex la boîte de the witcher 3



Site sérieux cela va sans dire



D'avance je vous remercie.