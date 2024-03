Pour résumer :A partir de la Saison 10 à la mi-avril, les nouveaux héros à commencer par Venture (ainsi que les anciens) pourront être obtenus gratuitement. S'ils seront gratuits, il faudra au préalable remplir certaines conditions pour les obtenir.La boutique aura une nouvelle section dédiée aux skins mythiques, pour les joueurs qui n'ont pas pu obtenir ces skins dans les anciens Passes de Combat (apparus 2 mois avant le passe en cours). Ces skins auront aussi quelques nouveaux ajouts. Pas d'info sur les autres skins épiques et légendaires limités aux Passes de Combats (dont le skin "miko" d'Ange que j'aurais aimé avoir...).Parmi les nouveautés de la prochaine Saison 11 : Nouvelle map "Runasapi" (map de Illari) et le nouveau mode "Clash" avec la nouvelle map "Hanaoka" dédié à ce mode. Dès la saison 12, 3 anciennes maps seront retravaillées.Enfin selon Kotaku, Blizzard serait en passe d'abandonner totalement le mode PVE scénarisé. Une possible raison avancée par une source anonyme est que Microsoft aurait virer les personnes travaillant sur ce contenu spécifiquement (lors de la vague de licenciement). Pour l'instant, je rappelle qu'on a que 3 missions "Overwatch 2 Invasion" pour 15€ et qu'on est pas près de voir la suite...