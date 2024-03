- Il était temps que je le fasse, supposé par beaucoup comme étant le meilleur de la trilogie et surtout après un Dark Souls II décevant pour ma part. Avec le retour de Miyazaki au commande, occupé en 2015 sur Bloodborne. Qu'en est-il de ce fameux DS3 ? Je vous explique tout dans ce test !Tout d'abord, on est toujours lâcher dans un monde qu'on ne comprend pas, et dont l'histoire extrêmement nébuleuse comme d'habitude dans les Souls nous est racontée vaguement lors d'une cinématique.Bref, une formule classique qui a maintes fois faites ses preuves dans les anciens Souls, à tel point que j'étais en terrain connu dès le début. Et il m'en vient à vous parler d'un premier défaut de ce DS3, il yaSupposé être un genre de best of des Souls,Les environnements sont plus nombreux, les boss sont plus coriaces et retors que jamais pour certains, et l'ambiance est toujours aussi poisseuse et noire.La DA claque grave, la distance d'affichage est très appréciable et on se sent encore une fois perdu dans cet univers qui nous veut pas du bien du tout. Néanmoins,Plus classique bien que le level design soit toujours bon,Je suis pas en train de dire que c'est nul, mais on y croit un peu moins.Mais on retrouve toujours les sempiternels ascenseurs ou autre raccourci si cher à la licence. Le level design fonctionne bien, mais il est juste moins brillant que dans DS1. Par contre, au niveau du gameplay, DS3 est bienDA qui d'ailleurs claque complètement pour certains environnements, même si techniquement c'est pas tip top, du clipping, aliasing et quand il ya trop de monstres à l'écran, ça rame aussi. Ya pas mal de pop de textures aussi, de quoi rendre le tout parfois un peu cracra.En plus de ça, ils sont très variés, et plutôt grand pour certains.Est ce un mal ? Je ne trouve pas. Car comme je l'ai dit, DS3 est bien plus agréable à jouer, et moins frustrant que son petit frère. Et puis, même si plus facile le jeu n'est pas non plus une promenade de santé pour autant, les ennemis sont toujours aussi mortels, de même que les boss.Le bestiaire estIl ya peut être une trentaine de créatures différentes, et encore plus avec les 2 DLC car oui j'ai fait l'édition Goty. Certains ennemis sont un régal à combattre, je pense notamment au chevaliers de givre archi vénère ! Si le bestiaire est top, les boss ne sont pas en reste.Ni trop balèze ni trop facile, ils demanderont pas mal de patience de votre part pour pouvoir les terrasser, en tout cas pour les derniers.Mention spéciale au boss du château de Lothric que je trouve brillant non seulement dans son combat, animation mais aussi dans son OST sublime car oui DS3 met le paquet niveau thème épique.Et la plupart des boss ont un thème grandiose. L'ambiance est toujours autant au rendez-vous, mention spéciale au donjon D'Irithill glauque au possible ou l'effet de claustrophobie est assez bien rendu. Tout est mort et decharné, et DS3 propose des environnements absolument incroyable qu'on a vraiment envie d'explorer.Même si comme je l'ai dit, il ya du réchauffé malheureusement. Et ça m'a un peu gêné quelques fois je vous l'accorde.La durée de vie est très bonne et il m'a fallait 70 heures pour le boucler, DLC compris. Des tonnes d'armes et d'armures à votre disposition pour varier les plaisirs et toujours autant de NG + pour ceux qui en veulent encore plus.- Plutôt joli- Beaucoup d'environnements différents- Sacré bestiaire !- Gameplay plus nerveux et plus jouissif- Des boss d'anthologie- OST divine- Excellente durée de vie- De bon DLC, surtout The Ringed City- Toujours aussi exigeant- Une DA qui claque et une sacrée distance d'affichage- Bon level design- Une ambiance toujours aussi excellente- Beaucoup de redite de Dark Souls- Parfois très cracra techniquement- Level design moins tentaculaire que DS1 et moins "cohérent"- Certains environnements un peu bâclé- Histoire inexistante- Encore des choses impossible à deviner si on se renseigne pas...Note :