Un petit hommage à Toriyama sensei via un jeu DS trop sous coté je trouve : Attack of The Saiyans.



Un bon JRPG sur lequel j'ai passé de très bons moments qui commencent au dernier arc de Dragon Ball jusqu'au combat final Goku vs Vegeta. La suite n'est jamais sorti malheureusement alors qu'il y avait matière. Probablement des ventes pas terrible et aussi des notes qui tournent autour de 70/100, ce qui est "correct" alors que le jeu mérite au moins un 80.



Le jeu est beau, avec un gameplay au tour par tour, comme quoi Dragon Ball peut faire pas mal de jeu en dehors des jeu de versus. Les OST sont vraiment bonnes, notamment le thème des Saiyans ennemis.



J'ai bien aimé le mix Dragon Ball-Dragon Ball Z pour l'histoire car la partie avant "Z" est souvent négligée...



Bref, pour les amateurs de JRPG et de l'univers de Toriyama, foncez !