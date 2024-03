Persona 3 Reload a été une bonne aventure durant ces 86 h de jeu. Si persona 4 et 5 proposent une formule bien mieux conçue, ce troisième épisode fonctionne avec des hauts et des bas.

L’histoire met un peu de temps pour ce lancer, faute à un rythme assez inégal. Son thème de la mort fait apparaître une écriture bien plus sombre qu’à l’accoutumé et ces personnages assez variés sont tous très attachants.



N’ayant pas fait l’original, ce remake est plus qu’efficace. Son gameplay au tour par tour offre un véritable plaisir de jeu tout au long de cet unique donjon le tartarus. Ce donjon du haut de ces 264 étages est assez redondant, avec des zones couloirs se répétant plus ou moins. Je l’ai personnellement pris pour un vrai défi à relever, n’hésitant pas à bien organiser mes sessions et a switcher régulièrement avec le reste des activités a faire. Je regrette cependant le manque de musiques pendant cette traversée.



Concernant les liens sociaux, c’est un peu la douche froide. Ils sont en aucun cas, intéressants, même si certains arrivent un peu tard, c’est globalement oubliable. Un point qui aurait fallu retravailler davantage.



Persona 3 reload brille d’une belle lumière bleu, son ost sublime passant par ces thématiques et sa refonte graphique donne au joueur une expérience inoubliable. (et toujours sous le choc de cette fin)

- Les thématiques abordés- Son immense durée de vie- Son ost exceptionnel- Le gameplay et ces nouveautés- Son ambiance et son scénario plus sombre- Une refonte graphique agréable- Des personnages attachant- Un rythme assez bancal- La répétition du tartarus- Des liens sociaux oubliable