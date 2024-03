Bonjour, voici un ptit article concernant Sweet baby. Une boite Montréalaise de conseil en écriture specialisée dans le jeu video, elle a travaillé sur pas mal de jeux notement des suites ou des remakes où son expertise a permis à ceux-ci de briller et de peaufiner leur impact et leurs ventes en etant plus proche des publics actuels .. voici une petite liste:



Suicide Squad: Kill the Justice League (2024 on Windows, PlayStation 5, Xbox Series)

Alan Wake II (2023 on Windows, PlayStation 5, Xbox Series)

Marvel Spider-Man 2 (2023 on PlayStation 5)

Battle Shapers (2023 on Windows)

The Crew: Motorfest (2023 on Windows, PlayStation 4, Xbox One...)

Goodbye Volcano High (2023 on Windows, PlayStation 4, PlayStation 5)

Shadow Gambit: The Cursed Crew (2023 on Windows, PlayStation 5, Xbox Series)

Kingdom Eighties (2023 on Windows, Macintosh, Linux)

God of War: Ragnarök (2022 on PlayStation 4, PlayStation 5)

Lost Your Marbles (2022 on Playdate)

Sable (2021 on Windows, Windows Apps, Xbox One...)

Dungeons & Dragons: Dark Alliance (2021 on Windows



Bref ,Sweet baby apporte conseil et d'autres choses un peu floues à des titres bien trop classiques et bourrés d'inepties d'un temps heureusement révolu.



Et là un formidable outil vient d'apparaître sur steam. Un nouveau curateur qui a bientôt 40 000 usagers, qui permet en cliquant sur "suivre" de voir apparaître sur la page magasin d'un jeu steam si un jeu en question a profité de l'expertise de nos amis québécois!!

Je vous mets le lien, il y a une petite polémique actuellement, mais ce curateur respectant la charte steam, nous pourrons être informés des titres porteurs de glorieux messages pour longtemps!



Le curateur:

https://store.steampowered.com/curator/44858017-Sweet-Baby-Inc-detected/?appid=1895880