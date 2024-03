on pourrait facilement le comprendre comme un départ forcé (donc virer) , on vient d'apprendre que le producteur d'Harvestella Daisuke Taka quittera Square fin avril.il a laissé le message suivant:“I’ll be leaving Square Enix at the end of April,”“Yesterday was my last day going into the office!”“I’m blessedas a producer that there are still so many people playing HARVESTELLA, which was released the year before last. To all the players, streamers, stream viewers, and the staff involved in its development—thank you so much."“As for me personally, I’m completely undecided on what I’ll do next. Generally people say they’re undecided while they really have their next thing lined up, but in my case I’m ‘completely undecided’!! How reckless!!"“I hope to participate in and create interesting things, so whether you’re a professional or amateur, feel free to reach out. I’m a lightweight, but I’d love to grab a drink. See ya.”Daisuke Takason message est assez mélancolique on sent une certaine tristesse.Difficile d'imaginer quelqu'un qui fait des jrpg quitter une boite qui est un peu le graal du genre (il doit en avoir mais sans doute suite à des humeurs ou à des trafics boursiers ).Square a très mal jugé ses priorité et Harvestella a sans doute eut des gros objectifs, il paie les mauvais résultats de son jeu et de l'entreprise en général.A la fin il se déclare même disponible à toute opportunité donc oui il a été débarqué.Son jeu n'était pas mauvais ni buggé, il était propre et on voyait qu'il y avait du boulot mais le problème c'est que ce jeu respirait le truc trop classique, une proposition parmis d'autres et montrait qu'il fallait aussi de l'investissement en temps des joueurs, une chose difficilement accordable si on est pas un AAA.On peut considérer que d'autres mauvaises news vont surgir chez Square...par exemple: Diofeld Chronicles a aussi été vu dans les bacs à solde.