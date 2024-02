Premièrement, même si Nintendo est le roi de la discrétion, il faut reconnaitre que cette fois c'est encore pire que d'habitude concernant la Switch 2 si on se focus sur les propos des éditeurs Tiers.



On a eu des bribes d'informations mais indirectement grâce à EA et sa séance de questions/réponses aux actionnaires. Peut-être également Suda 51 qui semble fan de Nintendo et qui pourrait sortir ses jeux sans même savoir de quoi le projet de Nintendo se compose.

D'habitude on a bien plus news, des patrons d'éditeurs ou des développeurs bien plus loquaces. Là c'est nada, rien que dalle.



Sans surprise on arrive à la fin de vie de la Switch on remarque que ses plus gros soutiens (Koei Tecmo, Capcom, Square Enix et Bandai Namco) n'annoncent quasiment plus rien (quelques trucs ou portages comme Ace Combat 7)

et il en va de même pour les autres même si certains ont encore beaucoup de trucs comme Marvelous, Bushiroad et Level 5 par exemple.



On constate par exemple que Sandland de Bandai Namco n'a pas été annoncé sur Switch et pareil sur d'autres titres que ce soit Persona 3 Reload.



On a vu Level 5 subitement reporter tous ces jeux à l'année prochaine (sauf un portage de son jeu de mecha sd)



Concernant Sega (Sonic x Shadow a été sa seule annonce) mais selon l'utilisateur Twitter MbKKssTBhz5, qui a gagné en crédibilité grâce aux fuites de Persona, SEGA a l'intention de porter ses projets mega games sur le successeur de la Switch.



SEGA a révélé un certain nombre de nouveaux titres lors des Game Awards en décembre dernier:

Crazy Taxi

Golden Axe

Jet Set Radio

Shinobi

Streets of Rage

(plus d'autres en rumeur dont Panzer Dragoon entre autre)



MbKKssTBhz5 affirme aujourd'hui que les titres présentés dans la bande-annonce des Game Awards seront disponibles sur la prochaine console Nintendo.



Quant à Jet Set Radio, MbKKssTBhz5 indique qu'il s'agit d'un reboot prévu pour 2026. 2026! On comprends dès lors qu'une version Switch aurait bien peu d'intérêt.



Un remake de Jet Set Radio était également prévu, mais son statut n'est pas encore clair.