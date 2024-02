Starfield est sorti il y a quelques mois sur le GP et Steam. Au-delà de la qualité du jeu, on peut constater via le Microsoft Store US (le plus représentatif) que le jeu, au moment où j'écris, est à la 352e place des jeux les plus achetés sur le store. Ce qui montre bien que le jeu a été très peu acheté, conséquence du GP 5 mois après sa sortie seulement...

(https://www.microsoft.com/en-us/store/top-paid/games/xbox?skipitems=270)



Autre exemple avec Minecraft. On avait appris que le jeu rapportait 2 fois plus d'argent sur PS que sur Xbox et même 4 fois plus sur Switch alors que Minecraft est aussi dispo dans le GP.

(https://www.tweaktown.com/news/92143/minecraft-makes-4x-more-revenue-on-switch-than-xbox/index.html)



Donc pas étonnant que l'on puisse retrouver des titres Microsoft sur d'autres consoles à l'avenir car les achats de jeu individuels restent la meilleure source de revenu pour une société, quoi qu'en disent certains.



PS : toujours aucun jeu AKB dans le GP d'ailleurs...