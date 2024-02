Les images présentées dans le Developer_Direct étaient déjà en retard de plusieurs semaines par rapport à la version actuelle (au moment du tournage).

- Les joueurs se trouveront à mi-chemin entre une histoire politique fondée et une histoire métaphysique sur les dieux et les âmes.- Il y aura des choses à trouver dans l'environnement (la question de Cohh était axée sur le butin, la narration environnementale, les notes, etc.).- Système sans classe mais les arbres de compétences permettront de se spécialiser dans des « archétypes » plus traditionnels si un joueur le souhaite.- Les arbres de compétences des compagnons sont verrouillés sur un archétype spécifique, mais permettent des variations.- Différentes attaques ennemies peuvent impacter le joueur (renversement, poussée, imblocable etc.).Pas de discussions sur les fins ou de NG+ en ce moment.- Certaines décisions de création de personnage auront des impacts mécaniques et de jeu de rôle.- La portée est similaire à celle de The Outer Worlds (la question portait sur le temps de jeu).- Système de mise à niveau des armes (pas obligatoire, mais recommandé).- Un Party camp vous suivra tout au long du jeu (pas de construction de base).- Options de difficulté similaires dans leurs jeux précédents (story time, path of the damned).- La magie du grimoire est toujours dans le jeu, mais n'a tout simplement pas été montrée lors du direct (on peut également utiliser un grimoire + une baguette pour une magie rapide et des sorts puissants).- Elle ne peux pas parler beaucoup du système de statistiques, mais l'idée générale est qu'ils ne veulent pas d'un système qui coince les joueurs dans de mauvaises décisions potentielles. Ils souhaitent présenter un ensemble d'options amusant pour le joueur.- Elle ne peux pas encore parler beaucoup des boss, mais l'idée autour des combats est de présenter une variété d'ennemis qui mettront le joueur au défi et ne le feront pas se sentir trop complaisant en s'en tenant à un seul style de jeu. Ils veulent encourager l’échange d’ensembles d’armes.- Il n'est pas nécessaire de jouer aux PoE 1 et 2 pour comprendre ce qu'il se passe dans le jeu.- Pas de mini-jeux.- Le système Jour et Nuit est là, mais n'affecte pas le gameplay.- Pas de monture, certaines capacités de combat affectent le mouvement (charge, etc.).- Certains équipements peuvent affecter des choses comme le mouvement.