Je ne suis pas un gros fan de la licence, mais force est de constaster que j'ai souvent pris de belles mandales graphiques sur la dernière trilogie.Shadow of the Tomb Raider avait notamment un travail sur les lumières et les textures remarquables.Bien qu'utilisant un moteur de la génération précédence, (qui rendait du coup le 60 fps possible sur ps4), le jeu avait vraiment un très beau rendu, qui, je trouve, vieillit très bien encore aujourd'hui.