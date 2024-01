Il ne s'agit pas d'un test que je ferai évidemment quand j'aurai terminé le jeu mais d'un premier avis comme je l'avais déjà fait pour d'ancien jeux.Et le moins qu'on puisse dire c'est que je m'attendais pas à aussi bien ! Je suis plus que surpris, je m'attendais à un bon jeu quand même mais pas à quelque chose d'aussi réussi.C'est beau, c'est même très beau parfois, c'est magique, c'est ultra fidèle et ya énormément de références au films, pour les fan comme moi c'est du caviar. Récemment j'ai débloqué le balais et pouvoir comme ça survoler Poudlard ou les alentours ça n'a pas de prix c'est juste génial, surtout qu'on peut appeler notre balais à n'importe quel moment.Les combats sont fun bien qu'un peu trop facile, je suis trop puissante (oui j'ai pris une sorcière et de Serpentard si vous voulez tout savoir) j'adore utiliser mes sortilèges pouvant faire des combos vraiment cool style Accio + Incendio ce genre de choses. Mais bon même en difficile j'écrase la majorité des ennemis.L'exploration est cool, quel plaisir de se balader dans Poudlard et d'y découvrir les secrets. J'ai débloqué la Salle sur Demande là, et c'est comme un véritable chez soi.Dommage quand même qu'il yest pas le Quidditch, ou encore que ça manque un peu d'interaction des fois genre la Salle Commune qui sert à rien bien qu'elle soit magnifique. J'aurai bien aimé par ex jouer aux échecs version sorcier ou discuter avec les pnj mais bon.Globalement, l'expérience est excellente et bien que ce soit pas parfait, ça reste vraiment bon. J'y reviendrai plus en détail lors de mon test mais ouais, vraiment je suis très agréablement surpris, à voir si le jeu va réussir à me tenir en haleine sur la longueur mais c'est bien parti pour.Et encore je vous ai pas parler de l'histoire principale que je trouve pour le moment vraiment mystérieuse et intriguante et qui donne vraiment envie d'en savoir plus !