Comme je trouve qu'il y a pas assez de News sur ce jeu, on va continuer et parler de la Road Map.https://twitter.com/Palworld_EN/status/1750103684971987108En Gros régler les problèmes de serveurs et de bugs puis rajouter le PVP, des Boss Pals, des régions avec d'autres Pals.Je pense qu'on sait a quoi ressemblera la route vers la 1.0. ^¨^Vous voulez pas vous faire un serveur a 32 en fait ? Pour jouez entre nous.

posted the 01/24/2024 at 10:50 AM by darkxehanort94