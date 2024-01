Seagate Technology a annoncé ces derniers jours une étape importante qui marque une nouvelle ère dans le secteur du stockage. L'entreprise a lancé la plate-forme de disque dur Mozaic 3+ qui intègre la mise en œuvre novatrice de la technologie HAMR (enregistrement magnétique assisté par laser) de Seagate. Ce lancement annonce des densités surfaciques inégalées de plus de 3 To (3TB+) par plateau, ainsi qu’une feuille de route qui prévoit d’atteindre plus de 4 To (4TB+) et 5 To (5TB+) par plateau dans les années à venir.Les centres de données hyperscale sont les premiers à adopter la nouvelle plate-forme Mozaic 3+, qui offre cette densité surfacique sans précédent !L'innovation Seagate en matière de densité surfacique, qui augmente le nombre de bits pouvant être stockés sur un plateau, résout les problèmes courants du secteur. Mozaic 3+ permet aux clients de stocker plus de données qu'auparavant dans le même espace. Le passage d’un disque à enregistrement magnétique perpendiculaire (PMR) conventionnel de 16 To (la capacité moyenne dans les grands centres de données) à un disque Exos de 30 To doté de la technologie Mozaic 3+ permet de doubler la capacité pour un encombrement identique.Seagate indique que la plate-forme utilise à peu près les mêmes composants matériels que les disques durs PMR tout en augmentant considérablement la capacité, ce qui permet aux centres de données de réduire considérablement les coûts d'acquisition et d'exploitation du stockage, notamment en réduisant de 40 % la consommation d'énergie par téraoctet.