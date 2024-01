Vivitter

En allant fouiller sur l'eshop japonais, je suis tombé sur un free to play, du nom deBien que le titre du jeu soit une parodie évidente à Twitter avec son coq bleu, la comparaison s'arrête là. Le jeu serait à ranger dans la catégorie de WarioWare ou Rythm Paradise.Mais encore là il ne se contente pas de copier le concept des 2 jeux de Nintendo, puisque le principe est original, comme le dit le descriptif du jeu (approximativement traduit) il est question de "jugement".Les 33 mini-jeux vont vous demander de la précision en mode mort subite: appuyer sur un bouton avec un timing parfait, de charger une jauge jusqu'au bon niveau ou d’orienter le stick dans le bon angle pour viser dans le mille. Et aucun droit à l'erreur (même si certain vous donne un essai d’entrainement).Trop tôt vous aurez un mauvais score et le jeu vous trollera, trop tard et c'est un 0 pointé.Plusieurs modes sont disponibles.Le solo, sert à débloquer les mini-jeux, par vague en en réussissant un certain nombre, suivi par une compile de 3 d’entre eux.Le mode journalier (accessible une fois le mode solo fini) propose d'enchainer 5 mini-jeux et de sauvegarder votre score pour tenter de faire mieux les jours suivants.Le mode Multi pour jouer à plusieurs. Mais attention c'est chacun son tour, pas de simultané, dommage.Si je vous parle de ce jeu, c'est qu'en dehors de son aspect gratuit, l'humour y est complètement barré, et moins politiquement correct sans pour autant tomber dans le gore, avec de l'arrêt de guillotine, du freinage de train, servir une bière, aborder son crush, respecter un temps de cuisson, claquer une porte ou de l'assemblage de robot, et je vous passe les meilleurs pour la surprise (d'où mes screens pas ouf). Avec énormément de référence parodiques à des films occidentaux, des animes ou des mangas.La customisation de votre avatar n'est pas en reste, puisqu'elle est principalement tournée vers l’idée de faire de visages ridicule.Franchement ça faisait très longtemps que j'avais pas autant ris devant jeu, sans compter qu'on se prend vite au jeu en essayant d’avoir le perfect sur chaque jeux, surtout que certains ne sont pas évident.Même sans parler japonais c'est assez potache pour passer un bon moment.Pour taper le 100%, il faut compter plus ou moins 3h.En intro je parlais de free to play, et c'est bien ce que le jeu est, mais la limitation n'en est pas vraiment une, puisqu'elle ne concerne que le multi qui ne donne accès gratuitement qu'à 5 des 33 mini-jeux, les 28 autres seront payant. Mais vu que l'on ne peut jouer qu'à tour de rôle, est ce vraiment un problème.Autre petit détail, 3 mini-jeux ne sont présents que de manière aléatoire dans les compilations en solo, mais sélectionnable à volonté uniquement en multi une fois achetés.Pour trouver le jeu il suffit d'avoir un profil japonais sur votre Switch. Je laisse un petit tuto pour en créer un (c'est pas compliqué): Puis une fois dans l'eshop japonais, tapez "Vivitter" dans la barre de recherche et à vous les joies du frame perfect sur des sujets de société importants, loin des AAA puéril pour noobJe vous laisse une vidéo du full-game pour les moins motivés.