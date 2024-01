J'avais joué au premier jeu sur PS4 et j'avais apprécié l'expérience notamment à grâce à la créativité de son univers et ses graphismes. J'ai donc logiquement voulu continuer l'aventure dans les meilleures conditions possibles, sur PS5, avec ce deuxième épisode… Et après avoir fini l'histoire principale ainsi que l'extension 'Burning Shores', j'en sors assez déçu !



--------------------



LES PLUS :



- L'univers, la direction artistique

Magnifique de créativité, autant du point de vue général que dans les petits détails. La carte est plutôt grande et variée, avec plein de choses à faire, ce qui donne envie d'explorer. Les machines sont grandioses, les environnements et les vêtements des personnages également !



- Les graphismes

Somptueux, surtout pour un monde ouvert. Les exclusivités PS sont probablement les meilleures à ce niveau là, ainsi que pour le choix d'options graphiques et les performances…



- Les options graphiques

Enfin un jeu console de nouvelle génération qui ne propose pas seulement le simple dilemme 'Qualité' ou 'Performance' (qui ne satisfait que les deux extrêmes en fait) mais également un mode 'Equilibré' à 40 fps, pour les écrans compatibles… Pour moi, c'est le bon !

(Manque plus qu'une option pour enlever le plafond d'image fixe et gagner en fluidité, pour les écrans compatibles encore une fois.)



- Les performances

Peu de bugs, FPS stables. Pas grand chose à dénigrer.



-----------



LES MOINS :



- L'histoire

Le récit semble se perdre dans la richesse de son univers, trop de choses inconnues qui interviennent, trop de protagonistes et de clans que l'on ne connait ou dont on ne se souvient pas également… Ca sent plus l'histoire forcée d'être développée que naturellement inspirée.



- Les combats

C'EST CE QUI M'A DECU LE PLUS DANS L'AVENTURE. Ca semble bon à première vue mais au final c'est mauvais… Car cet aspect est en cohérence avec les autres aspects, LOURD. Les mouvements du personnage joué semblent réalistes (pas de soucis) mais face à des ennemis qui n'ont pas des mouvements réalistes mais rapides et souvent inévitables (coucou le robot crapaud lorsqu'il saute en l'air)... Il y a un déséquilibre des forces qui créé chez moi une grande frustration ! Les actions que j'entreprends sont lentes et du coup je n'arrive pas à ressentir la puissance de mon personnage, même en mode facile, du coup je finis la plupart du temps en combat à terre (ce qui dure une plombe en plus) ou à voir mon personnage crier 'aïe' parce qu'il ne fait que subir des coups… C'est insupportable comme sensation, ce sentiment d'impuissance dans un jeu de combat!



Et il n'y a pas d'action de parade, putain !!



- L'arsenal

J'ai fait toute l'aventure avec l'arc de chasseur (par défaut) parce que ben les autres types d'armes ne sont soit pas présentés soit pas mis en valeur ! Pour moi l'arsenal du jeu manque de pertinence et d'intérêt, comme les bobines qui ne prennent un peu d'intérêt qu'avec les meilleures, à la fin du jeu…



- La diversité, la représentativité

Des jaunes avec la plupart du temps des cheveux blonds et des yeux bleus, mélangés à des blancs et des noirs avec les mêmes palettes de couleurs… Merde, il est où le réalisme ou même la cohérence ? Okay, toutes les ethnies semblent s'être réunies et mélangées après la fin du monde… Mais quand je vois cela j'ai juste l'impression que les développeurs ont cliqué sur le bouton "aléatoire" pour chaque personnage dans ce monde. Ou qu'ils suivent la mode actuelle, cette belle ode à la diversité dont seul les bourgeois et influenceurs veulent.



--------------------



Pour conclure et faire simple : Le jeu est très beau et tourne bien mais il est lourd et incohérent à bien des égards.



'Une mauvaise intention mais une belle finition'



6/10