Voici le résultat des votes:Guiguif (6 votes)Yanssou (6 votes)Jenicris (8 votes)Kevisiano (10 votes)Leblogdeshaka (12 votes)Nicolasgourry (30 votes)PS: J'aurai pu faire mieux pour la mise en forme de l'article mais le temps me manque, désolé..J'en profite pour vous souhaiter un bon réveillon, félicitation aux heureux élus du top 2023 (je pense que c'est mérité) et aussi à ceux qui n'y figurent mais qui contribuent à leur façon à la vie de ce site.

posted the 12/31/2023 at 03:49 PM by shunsui