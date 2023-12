Starfield le dernier jeu du studio Bethesda ce révèle être un bon terrain de jeu , j’ai aimé me perdre dans ces galaxies tout en ayant une certaines liberté.

Malgré une introduction lente à démarrer qui fait un peu fuir , l’aventure Starfield ce construit au fur et a mesure, et même si l’histoire principal m’a grandement déçu dans sa globalité je me suis plutôt bien amusé sur le jeu.



Que ce soit certaines quêtes de factions plutôt bien écrite ou même permettre de ce balader un peu partout , j’ai beaucoup apprécier mon aventure.

Maintenant il y a des points qui fâchent énormément , de gros défauts qui selon moi gâche un peu l’expérience de jeu.



Starfield est archaïque dans sa technique et dans son game design , son univers bien qu’attrayant est surtout pas très cohérent. Les interactions avec les pnj sont complètement dépassé et certaines mécaniques aussi. Je reviens vite fait sur la quête principal qui ne vaut rien et qui est digne d’une quête secondaire , pourquoi ne pas avoir fait quelques chose de plus pertinent qui englobe la plupart des factions et villes importante ? bref heureusement que les factions relève un peu le niveau même si les conséquences aurais pu être creuser un peu plus. Sur certains points on retrouve toujours la même recette Bethesda avec toujours ces forces et ces faiblesses.



L’exploration spatial bien que sympa au début devient vite redondant au fur et mesure , avec une certaines copies pour les grottes et autres laboratoires , l’effet procédural est a mon sens une grossière erreur dans sa construction et aurais pu bénéficier de quelque chose de plus léger , ce concentrer davantage sur quelques systèmes solaires que plutôt viser les miles planètes qui pour la plupart ce ressemble presque toutes, permettant ainsi d’avoir en même temps une bonne optimisation pour le jeu.



Starfield reste une nouvelle proposition forte de Bethesda avec une envie d’y retourner encore et encore , une belle aventure mémorable avec de bonne base mais néanmoins très imparfaite dans le fond , et qui aurais pu être meilleurs.

- Son énorme durée de vie et très généreux en contenu- Sa Ost grandiose qui colle parfaitement aux situations.- Les quêtes de faction qui sont pour la plupart très bien écrite.- Le sentiment de progression a son propre rythme.- Les villes et différents lieux- Des gun fights amusant mais qui aurais mérité plus de diversité- Un univers sympa mais qui manque de cohérence.- Graphiquement propre.- Le mode constructeur de vaisseaux et son système de persuasion- Une quête principal assez bancal et oubliable- Un abus de temps de chargement coupant l’expérience de jeu- La lourdeur des combats en vaisseaux.- Trop de voyage rapide et l’espace qui n’est pas utilisé- Les pouvoirs qui ne servent a rien.- Une infiltration qui ne fonctionne pas.- Un inventaire un peu trop fouillis et un système de craft complexe pour pas grand-chose.- Des pnj fade et une synchro labiale complètement raté.- Une exploration qui atteint vite sa limite et devient assez redondante- Une difficulté mal calibré et une optimisation a revoir- Quelques bugs