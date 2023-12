ici,Comme pour Splinter Cell, une édition dédiée pour la mablette Wii U, en avance sur son temps.Le Gamepad sert de :- Radio (avec Alfred, Gordon...)- Bat-Computer pour pirater des fréquences, localiser les cabines de tel, les gangs, les ? de l'Homme mystère.- Évaluer l'ambiance.- Télécommander ton Bat-rang qui grâce au Gamepad et son écran s'approche plus du drône- Scanner des empreintes, enclencher les explosifs.- Mener une enquête en plus immersif..Et si tu es curieux et patient espionner les savoureuses conversations des sbires qui te dévoilent un plus grand pan de l'histoire en coulisses.Rocksteady a fait un taf solide.