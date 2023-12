nouvelle catégorie

Pseudo des personnes ayant participé au projet :

Cheffe du projet

Casting vocal :

Ce projet de doublage a débuté il y a 3 ans par des fans, et est maintenant disponible sur la version PC (Epic Games Store) !Le mod est disponible ici : https://www.nexusmods.com/kingdomhearts3/mods/2043 sans qui rien de tout ça n'aurait vu le jour (et que je ne remercierai jamais assez de m'avoir accordé sa confiance sur un si gros projet).: Pour l'aide avec les Bande Rythmos.: Testeur ultra-rapide et correcteur de sous-titres (sans lui, jamais les sous-titres n'auraient vu le jour).: Qui a créé un outil pour me permettre de changer l'audio des cinématiques pré rendues, sans quoi ce mod n'aurait pas pu voir le jour.: Donald, Aqua, Raiponce, Elsa, Tia Dalma, Tic, La Marraine la Bonne Fée, Invi, maman humaine (Monstres et Compagnie), Riri, Fifi, Loulou, Meg (uniquement dans le Mod Colisée): Sora/Vanitas, Axel, Tac, Les aliens (Toy Story): Dingo, Roxas/Ventus, Xemnas, Hiro Hamada: Riku (et ses doubles), Mickey, Hadès, Woody, Bob Razowski, Olaf, Guimauve, Jack Sparrow: Rex, Winnie L'Ourson, Porcinet, Coco Lapin, Cutler Beckett: Jiminy Cricket, Picsou, Davy Jones: Yen Sid, Buzz L'Eclair, Wasabi: Maître Xehanort, Luxord, Ansem le Sage, Le Maitre des Maitres: Zeus, Ansem, Sulli: Hayner, Kristoff, Demyx: Vexen, Grignotin, Léon (Monstres & Cie): Narrateur, Sergent (Toy Story), Joshamee Gibbs, Aced: Merlin, Will Turner, Cid, Phil (uniquement pour le Mod Colisée): Agent du CDA, Baymax, Ephemer, Gula: Anna, Elizabeth Swann: Kairi, Xion, Go Go Tamago: Hercule, enfant humain (Monstres & Cie): Eraqus jeune, Caporal (Toy Story): Larxene, Aerith: Ienzo, Ira: Terranort: Xehanort jeune: Xigbar: Marluxia: Terra: Saïx: Yozora: Chirity: Eraqus, Xehanort (Archives mémorielles): Naminé: Pence: Olette: Maléfique: Pat Hibulaire: L'Etoile Sans Nom: Flynn Rider: Mère Gothel: Capitaine Barbossa: Honey Lemon: Fred: Bayonne: Léon: Yuffie: Megara: Tigrou: Petit Gourou: Lumpy: Enfant (L'Olympe): Femme (L'Olympe)