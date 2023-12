-Le projet à commencé juste après NiOh 1 en 2017, et fut initié en collaboration avec SIE, particulièrement la branche "Xdev".-L'équipe rapporte que SIE les a félicité pour le succès de NIOh et a donc voulu backer leur prochain projet (Rise of the Ronin)-Le jeu possède 3 grandes villes, Yokohama, Edo (Tokyo), et Kyoto, dans un open world parcourant 27KM carré-L'équipe explique que le monde ouvert de Rise of the Rōnin représentait un défi bienvenu pour le studio traditionnellement connu pour créer des niveaux linéaires ou, tout au plus, de grands hubs.- Rise of the Ronin est décrit comme la synthèse des titres que Team NINJA a développés jusqu'à présent, mais avec le monde ouvert en plus.- Ainsi divers éléments ont été mélangées, telles que la collecte d'équipement du Nioh original, la création de personnages de Nioh 2 et les actions de parade et de saut de Wo Long notamment.-Peu de fantaisie pour cette IP, ce sera un jeu plus "terre à terre" pour donner plus de poids au propos.-Le personnage principal est une personne qui a suivi une formation spéciale appelée épée cachée, à savoir la maîtrise de l'épée d'un samouraï et les mouvements du corps d'un ninja. En raison de diverses circonstances, il quitta le domaine et vécut sa vie de Ronin libre à la fin de la période Edo.- L'épée cachée est une équipe qui démontre toujours sa force en tant que binôme, ou plutôt, les deux ne font qu'un. En tant qu'Épée Cachée, le protagoniste est engagé dans diverses missions avec son camarade, connu comme son « autre moitié », dont l’existence est une des clés de l’histoire.-Le personnage principal de cette aventure prend vie à travers l'outil de création de personnage. Chacun des deux personnages principaux peut être créé séparément et le joueur peut choisir lequel contrôler pour faire avancer l'histoire.-Une grosse histoire principale mais en créant des liens avec des personnages on ouvre l'accès à pleins d'histoires supplémentaires, beaucoup de liberté sur l'approche du jeu-Attendez-vous à rencontrer plusieurs personnages historiques, tels que Sakamoto Ryōma et Yoshida Shōin.-Bien que la narration intègre des événements réels, il s'agit d'une histoire fictive que les joueurs ont la liberté de façonner grâce à l'inclusion de choix.-Les conversations comportent plusieurs réponses et les moments clés de l'histoire présentent des options telles que le choix de tuer ou d'épargner une cible d'assassinat.- Toutefois si les choix seront en nombre limité sur la quête principale, l'accomplissement de certaines missions annexes liées à l'histoire principale ou centrées sur un personnage important permettra d'orienter l'aventure vers l'une des différentes fins. Il s'agit notamment des missions de complicité, qui consistent à aider des personnages spécifiques afin d'améliorer votre relation avec eux.-Le jeu d'épée au corps à corps de Rise of the Rōnin est décrit comme ayant des éléments familiers à des jeux comme Nioh.- En plus des armes japonaises traditionnelles, il existe des écoles de styles de combat dans ce jeu. De plus, des armes occidentales telles que des armes courtes et des armes d'épaule, typiques de la fin de la période Edo, apparaissent également-Bien que désireux de séduire les joueurs en quêtes de challenges similaire aux "souls", l'équipe a fait le choix de tout de même viser plus large en proposant trois modes de difficulté distincts en en fonction de vos préférences.-Retour du multijoueur asynchrone à la sauce Nioh.- Actuellement le studio est dans la dernière étape de polishing, avec comme objectif d'améliorer la qualité des détails et de tester les fonctionnalités en ligne.-Pas de démo/bêta, l'équipe souhaitant que tout le monde puisse profiter de l'histoire lors de la sortie.