Test de Resident Evil 6 sur PS4 :- Après un 5 ème épisode plutôt sympathique, sans pour autant arriver à reproduire l'excellence du quatrième opus Resident Evil 4, jeu qu'on ne présente plus. Voilà que Capcom sort en 2012 Resident Evil 6, pourquoi un test de ce jeu aussi tard me direz vous ? Et bien, vu la mauvaise presse de cet épisode, je n'ai pas voulu mettre le prix fort dans cet opus mais à 5 balles je me suis dit bon allez il faut quand même que je le fasse, voir si il est si mauvais qu'on le dit.Étant fan de la licence, je me devais quand même de faire cet épisode principal tant décrié à l'époque, et considéré encore par beaucoup comme le vilain petit canard de la série.Resident Evil 6 propose 4 campagne distincte à savoir Leon, Chris, Jake et Ada et 3 acolytes pour les 3 premières campagnes notamment Helena pour Leon, Piers pour Chris et Sherry (présente dans Resident Evil 2) pour Jake.Les 4 campagnes disposent en tout de 5 Chapitres décomposé en niveau, une durée de vie donc tout à fait honorable car il m'a fallutCe qui fait le titre Resident Evil le plus long de la série, record auparavant détenu par RE4 avec environ 20 heures de jeux. Une durée de vie aussi gigantesque était risqué, surtout pour faire tenir le joueur sur la durée.J'ai tellement de choses à dire sur ce jeu que je sais même pas par où commencer. Commençons donc par le commencement avec la Campagne de LeonElle a au moins le mérite de faire vibrer la corde nostalgique carMalheureusement il ya aussi des passages relou, pas intéressant, voire carrément mauvais. Et c'est un peu le problème de toute les campagnes au final.La campagne de Chris par exemple on se croirait dans un Call of Duty du pauvre, à la tête d'une esquade de Marines.Le jeu a aussi la mauvaise habitude de foutre des portes ou des couloirs qui servent à rien, et en plus de ça les portes on doit attendre notre coéquipier pour qu'ils les ouvrent avec nous, et pour peu qu'il se fight 3 mètres plus loin, on doit attendre comme un malpropre devant la porte, attendant que notre collègue daigne bien nous rejoindre. Si il yavait très peu de porte en tout je dis pas, mais pas quand yen a un paquet comme cela, c'est infernal.Bon, elle a parfois tendance à vous bloquer le passage mais rien de très dérangeants à ce niveau. L'un des rares bon points de ce RE6 ?Autre problème c'est que le jeu offreIntervient donc le mode Jacky Chan ou le CAC est vraiment très très utile.Les ennemis dans ce RE6 yen a un bon paquet, ce qui m'en vient à vous parler d'un autre bon point du jeu, le bestiaire.J'ai bien aimé aussi le fait que les créatures les Javo'sBon ce qui offre parfois des créatures un peu ridicule, les Javos à pattes d'autruche c'est NON par exemple ou les araignées qui tient avec des mitraillette c'est plus discutable également.Si le bestiaire est réussi, on peut malheureusement pas en dire de même pour lesLe T Rex au secours, de même que le boss final de la campagne de Leon c'est quoi cette merde une mouche géante sérieusement ??? Capcom on puiser dans le tout et n'importe quoi dans ces boss qui sont pour la plupart grotesque est dénué d'intérêt.Vu que RE6 entrecroise ses scénarios, on se retape aussi parfois les mêmes passages au moins deux fois, y compris les relous. Et les mêmes boss qu'on avait déjà pas aimé la première fois. Scénario qui d'ailleursCelle de Leon et celle de Chris c'est malheureusement assez osef, et de toute façon c'est soit très souvent incompréhensible soit pro américain a deux balles qui se la joue émotions qui tombe malheureusement à plat.Néanmoins, j'ai quand même aimé cette idée dentrecroisement des scénarios afin d'avoir un point de vue différent d'un personnage à l'autre, c'est plutôt une bonne idée. Mais ça force aussi comme je l'ai dit à se retaper des passages pénibles ou boss.Le jeu pue la surenchère, Capcom ont voulu en faire trop, ça déborde de pognon mais aussi de maladresse, les environnements sont néanmoins variés c'est déjà ça, dont certains très réussi.Mais certaines phases,Et c'est d'autantBref, ce ne sont pas malheureusement les seules aberrations du jeu j'ai pas parler du système de couverture tant il est mal foutu car attention tenez vous bien, il faut VISER pour se mettre à couvert, ce qui fait que bien souvent votre personnage vise au lieu de se mettre à couvert ou alors se met à couvert au lieu de viser, et c'est INFERNAL. Je l'utilisais même plus sur la fin.Au niveau des petoires c'est quand même conséquent, car entre les flingues, les snipers, les pompes, ou encore lance roquette ou fusil d'assaut ya de quoi se se faire plaisir même si le plaisir ne sera que de courte durée hélas ...Dommage que le jeu lutte constamment entre le correct/bon quelques fois et le très souvent médiocre voire mauvais un peu trop souvent... Je trouve aussi que c'est un Resident Evil (la vache ça mécorche d'appeler ça RE...) qui n'a pas vraiment d'ambiance, on est balader à droite à gauche parfois sans trop comprendre pourquoi et certe on voit du pays et c'est variés mais l'ambiance n'est pas là, on ne ressent pas grand chose, parfois si à de rare moment notamment dans le cimetière avec Leon mais trop souvent le jeu ne dégage rien, pas d'ambiance, de tension, juste des succession d'ennemis à dessouder et de phases sans intérêt.- Graphisme assez joli et variés- Gameplay plutôt pas mal une fois apprivoisés (esquive/contre etc)- Le CAC utile est très efficace- Des moments sympathique dans les campagnes- Lentrecroisement des campagnes avec point de vue différents, une bonne idée- Très bon bestiaire- Excellente durée de vie- Quelques bonne idée de scénarios avec Jake et Ada- De bon pétoire- Parfois on s'amuse- Une IA plutôt réactive- Beaucoup trop de phases sans intérêt- La plupart des boss sont ratés- Très souvent on s'ennuie- Des moments ridicules- Gameplay pas toujours adaptés (système de couverture)- Pas d'ambiance et une tension trop rare- Des passages chiants qu'on doit se torcher plusieurs fois- Scénario sans intérêt- QTE Land- T'AIMES attendre pour ouvrir des portes j'espère ???- Une surenchère qui dénature très souvent avec l'esprit qu'on a de Resident Evil- Parfois c'est bien moche- Très souvent bourrin et pas très subtil