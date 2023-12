Et si les consoles devenaient des PCs "fixes"Donc des pièces qui évoluent de manière régulière (tous les 3 ans par exemple) comme on le ferait avec la carte graphique d'un PC mais ici en changeant TOUTE la machine.. à moindre coupSachant qu'une carte graphique aujourd'hui coute le prix d'une console, cela donnerait la possibilité de faire évoluer son matièrel comme un PC mais de manière plus économe et plus efficace...Tout en donnant la possibilité aux constructeurs de consoles de sortir des versions améliorées des jeux à chaque nouvelle itération et donc faire des bénéfices de manière plus régulièreCe qui expliquerait la politique actuelle axée PC (leur nouvelle *base* en réalité) et "Remaster" à gogo comme TLOU I et II...