Bonjour,



Dans la mesure où je vais bientôt pouvoir me remettre à geeker comme il se doit et que c'est un genre j'aime bien, que j'affectionne particulièrement même si on pourrait en douter vu l'article, je me demandais quels sont les jeux à énigmes que vous préférez.



Ceux avec lesquels il faut un minimum faire appel à sa matière grise pour les résoudre.



J'imagine que pour certains d'entre vous, il y a des opus de la licence Professeur Layton qui figurent dans votre top. Je connais de nom cette licence, on m'en a déjà parlé, elle figure déjà sur ma liste, mais je ne sais plus quels jeux de cette saga sont les meilleurs justement.



Je vous remercie d'avance pour vos réponses.