Là on arrive au giga masterclass (pour moi) !- Elle est excellente mais elle est un chouilla trop courte. Le fait d'essayer de passer dans le nuage à la fin pour faire poper le pont est un très bonne idée en plus d'être un super clin d'œil au jeu !- Course issue de la Wii, je l'adorais déjà sur cette console alors aucune raison que ça change ici. A noté que Nintendo ont fait bouger les maskass en bagnole à la fin pour rajouter un peu de piment !- Une dinguerie cette course. Toujours aussi fun !- Pourquoi Nintendo ne font pas de nouveau F-Zero ?- Une super course issue de la Gamecube, ils ont même rajouter le petit passage aquatique qui était déjà sur 3DS néanmoins. Pour rester dans le thème vacances, j'aimais beaucoup Plage Peach aussi mais bon on peut pas tout avoir non plus ^^- Une toute nouvelle course, et une des plus originales car se déroulant dans une salle de bain. Lavabo, baignoire et même siphon pour ensuite finir sur des serviettes et à éviter de glisser sur le savon. Une course ultra fun et super original.- Une course ultra fun issue de la Wii. J'adore essayer de prendre le raccourci une fois arrivé au premier tournant, je dis bien essayer car il est vraiment pas gratuit à prendre...- Encore une course issue de la Wii décidément. Hyper jolie, musique fun, le passage sur le petit pont est dévastateur pour celui qui a une carapace verte, ce que j'adore faire d'ailleurs !Voilà demain ou jeudi on conclura ce très long classement et ensuite place au top participatif des meilleurs jeux de cette année ! Probablement la semaine prochaine.96) Autoroute Toad E95) Désert Kalimari E94) Escapade New-yorkaise E93) Traversée de Tokyo E92) Désert Toussec E91) Road Trip à Los Angeles E90) Route Clair de Lune Wii E89) Circuit Mario 3 SNES E88 ) Route Arc-en-ciel N64 E87) Royaume Sorbet D86) Riverside Parc D85) Station Glagla D84) Désert Sec Sec D83) Arène Excetebike D82) Prairie Meuh Meuh D81) Pays Crépuscule D80) Jardin Céleste D79) Parc Baby D78 ) Circuit Mario GBA D77) Promenade à Paris76) Plaine Donut 3 D75) Circuit Toad D74) Route Arc-en-ciel SNES D73) Circuit Mario DS D72) Champidrome Mario D71) Promenade à Bangkok C70) Détour à Londres C69) Corniche Champignon C68 ) Balade Berlinoise C67) Route Arc-en-ciel Switch C66) Virages à Vancouver C65) Route du Dragon C64) Cité Sorbet63) Rome Romantica C62) Circuit Daisy C61) Mont Festif C60) Park Glougloop C59) Piste musicale B58 ) Méandres madrilènes B57) Mont éboulis B56) Montagne Choco B55) Mine Wario B54) Metro Turbo B53) Manoir Trempé B52) Pays Neigeux B51) Koopapolis B50) Pays Fromage B49) Chateau de Bowser Switch B48 ) Cascade Maskass B47) Plage Cheep Cheep B46) Volcan Grondant B45) Circuit Mario Switch B44) Gorges Champignon B43) Virée à Amsterdam A42) Temple Thwomp A41) Lac Boo A40) Dojo Ninja A39) Ahènes Antiques A38 ) Poursuite à Singapour A37) Pistes aux délices A36) Sprint à Sidney A35) Vallée Yoshi A34) Autodrome royal A33) Égout Piranha A32) Animal Crossing A31) Mute City A30) Monde Glacé D'Harmonie A29) Club Mario A28 ) Lagon Tourbillon A27) Stade Waluigi A26) Jungle DK A25) Route Arc-en-ciel Wii A24) Promenade Toad A23) Château de Bowser SNES A22) Horloge Tic-Tac A21) Ruines Plante Piranha A20) Stade Wario S19) Jardin Peach S18 ) Voie Céleste S17) Aéroport Azur S16) Ile de Yoshi S15) Supermarché Coco S14) Cap Koopa S13) Big Blue S12) Paquebot Daisy S11) Course à la propreté S10) Pic DK S9) Bois Vermeil S