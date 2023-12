Apparemment Sega tease une grosse announce pour les game awards, envoyant a pas mal de youtubeurs ce message carte ci dessous, certains pensent que c'est l’annonce de prochain Virtua Fighter(genre l'ecrtiture c'est la meme que le meme style que VF5US), d'autres pensent que c'est autre chose (genre de jeux dont tlm s'en fou)Bref wait and see comme d'hab

posted the 12/02/2023 at 12:56 PM by foxstep