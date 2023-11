Bonjour,Je vous présente, outre le SteamDeck, le Thomson Roxxor Infinity avec ses caractéristiques techniques intéressantesPuis le GPD Ryzen avec possibilité de brancher une carte graphique externeune version du Ryzen encore plus transportableEnfin le Lenovo Legion Gohttps://www.journaldugeek.com/test/test-lenovo-legion-go-cest-avant-tout-une-histoire-de-taille/Notons les bonnes performances dans Cyberpunk 2077 ou TLOU.Si l'un d'entre vous possèdent l'une de ces machines, n'éhsitez pas à en parler car je pense sérieusement à m'en procure une. Merci

posted the 11/22/2023 at 12:37 PM by solarr