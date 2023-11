J'espère que je ça intéresse encore du monde- Une course qui aurait pu être bien meilleure si yavais eu des raccourcis ou des petits passages. Là il yen a absolument aucun, dommage.- Une course de nuit plutôt cool avec le grand tour. Bien mieux que cette immondice de promenade à New York xD.- J'aurai préféré Circuit Luigi de la GC ou de la Wii mais on a pas toujours ce qu'on veut ^^ Elle reste sympathique quand même.- J'aime bien le début de la course sur les rails. Un peu moins la fin avec la descente de la montagne un peu soporifique..- Je trouve cette course plutôt cool, après elle est simple mais l'idée du parc aquatique je valide !- La petite descente sur le piano fait son petit effet, mais pour rester dans le thème de la musique, je préfère largement le Club Mario !- Enfin un tracé de MKT compréhensible, on sait où on va. J'aime beaucoup le passage sur le terrain de foot qui me rappelle Rocket League.- Une des courses les plus longues du jeu. C'est à la foi une qualité mais aussi un défaut je trouve. Le long passage dans l'herbe permet de bien rattraper son retard si on a un champi ou une étoile.Suite demain ou dans la semaine.