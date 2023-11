Le prochain long métrage japonais du roi des monstres, Godzilla Minus One, aura droit à une mini sortie en France, les jeudi 7 et Vendredi 8 décembre, en exclusivité dans les cinéma Gaumont-Pathé.Le film sera évidemment en Vostfr.On se consolera en se disant que le précédent "Shin Godzilla" n'a jamais eu droit à de projection sur grand écran chez nous.

posted the 11/19/2023 at 07:24 PM by e3ologue