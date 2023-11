JEUX-VIDÉO

Je vais chercher bon en mal an mon petit colis à la boite au lettre, ma switch et ma connexion 4G déjà prêtent à encaisser une tonne de giga en téléchargement pour pouvoir lancer le jeu, lunettes filtrante sur le nez pour les pixeles grossiers et l’eau stagnante en 120p à tout les recoins de poudlard… et là que fût ma surprise en ouvrant le précieux sésame…Le pire, c’est qu’au début j’ai cru naivement que le code bonus avait etait rajouté au dernier moment à la rache, donc je me suis dit bon j’ouvre au pire je le garde si à l’interieur ça va. Au final : carrément pas de cartouche…Le colis était nickel donc, c’est fait en amont.Je vais me consoler en relançant le jeu sur Xbox Series X et continuer ma série découverte en cours avec ray-tracing :