Salut tout le monde,



10 ans que Miyazaki n'avait pas sorti de film depuis son dernier en date qui était le vent se lève. Pour moi, un grand film malgré une réception des spectateurs plutôt mitigée. Récit autobiographique, il aurait été parfait pour terminer sa filmographie.



Mais Miyazaki se refuse d'arrêter son activité et a trouvé la force nécessaire pour nous sortir un autre film pour lequel j'avais beaucoup d'attentes. Malheureusement, je trouve que c'est son son plus mauvais film.



A la sortie de la séance, le premier mot que m'est venu à l'esprit est "vide". Alors oui, l'une des grandes forces du metteur en scène japonais a été de faire des grands films avec une idée de départ qui tenait en seulement une ligne. Mais le Garçon et le héron ne raconte rien en 2h de temps et je me demande encore quel est l'intérêt du film.



C'est un enchaînement de scènes qui n'ont aucune cohérence scénaristique. Si celles-ci étaient marquantes ou bien foutues, cela pourrait passer mais elles sont quelconques.

Les personnages secondaires sont très mal exploités et c'est bien dommage car on sent qu'ils pouvaient avoir un potentiel mais aussitôt apparus dans le récit, ils disparaissent sans réelle justification de leur présence.

Le rythme est lent et je me suis très souvent ennuyé.



Tout n'est pas à jeter et j'ai trouvé la plastique du film vraiment réussie avec la part belle donnée à l'animation à l'ancienne. Très peu de plans sont faits par ordinateur et ça fait plaisir. La partition de Joe Hisaishi n'est pas forcément marquante mais elle fait bien le travail.



Dans la majorité des cas, les metteurs en scène connaissent un pic de créativité avant d'avoir une chute quasi naturelle. Pour Miyazaki, son pic va des années 80 jusqu'au début des années 2000 avec le Voyage de Chihiro, ce qui reste impressionnant. Depuis, il a réalisé 4 films dont 3 que je n'ai pas aimés. Je considère Le vent se lève quasiment comme une anomalie, son véritable chant du cygne. Encore merci pour l'ensemble de sa filmographie mais il est important de le reconnaître, Miyazaki n'est plus le réalisateur de génie qu'il était il y a plus de 20 ans.