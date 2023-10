Depuis près de 50 ans, Sylvester Stallone divertit les foules en interprétant des personnages emblématiques dans des franchises à succès, de Rocky à Rambo, en passant par Expendables : Unité spéciale. Ce documentaire sous forme de rétrospective offre un aperçu intimiste de l'acteur-scénariste-réalisateur-producteur nommé aux Oscars, faisant un parallèle entre son histoire d'outsider et les personnages inoubliables qu'il a incarnés. Le documentaire sera disponible le 3 novembre prochain sur Netflix

Like

Who likes this ?

posted the 10/18/2023 at 05:46 PM by yanssou