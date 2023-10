Perso, c'est les (j)-rpg. Enfin, aujourd'hui ce serait plutôt les MMORPGS du style Dofus, Dofus Rétro, Throne and Liberty, Ashes of Creation. Mais depuis un moment maintenant, je m'ouvre à d'autres styles de jeux comme les jeux d'horreurs, les indés etc.



Et vous, c'est quoi votre style de jeu préféré ? En avez-vous plusieurs ? Ça vous est déjà arrivé de jouer à un autre genre de jeux vidéos et que celui-ci devienne votre préféré au même titre que l'ancien, voire plus encore ?