- 90 développeurs internes au studio ont travaillé sur le jeu. Au total, 400 développeurs ont été embarqués dans le projet. - Le développement a nécessité 4 ans de développement. Le studio fonctionne intégralement à distance, c’est-à-dire que tous les employés sont en télétravail. - 13 classes sont présentes dans le jeu, dont 4 secrètes. - 194 armes et boucliers sont à manipuler. - 76 pouvoirs et catalyseurs sont présents. - 339 pièces d’armure sont à équiper. - 3 fins uniques sont à découvrir. - 30 boss sont à vaincre.

posted the 10/12/2023 at 12:40 PM by yanssou