Le tome 3 : l'animation second partie est la version française du livre "Dragon Ball Chozenshu 3 animation guide part 2" sortit au Japon le 4 avril 2013. Ce volume qui contient 358 pages sera dédié a l'anime Dragon Ball Gt, aux oav DB et Dbz ainsi que sur les épisodes TV spéciaux. Ce troisième tome toujours édité par Glenat sortira le 22 novembre prochain au prix de 32 euros.

posted the 10/08/2023 at 10:21 PM by yanssou