-La colométrie de l'écran sera semblable a la Rog Ally de Asus et disposera d'un écran mat.



- Le VRR ne sera pas proposée sur la console mais une limitation du nombre d'images par seconde sera possible.



- La console proposera du 800p , 1080p allant jusqu'à 1600p.



- La surcouche (Legion Space) permettrait une organisation de la ludothèque bien plus rapide.



- La puissance de l'appareil serait limitée au 25w et tiendrait environ 8 heures en vidéos, 5 heures sur un jeu 2D et 1h30 sur un gros jeu. A noter que le remplacement du ssd ne sautera pas la garantie.



- Une fois détachés, les contrôleurs continuent d'être considérés comme une seule et même manette. Lenovo travaille aussi sur une manette comme la grip joy con qui vient relier les 2 controleurs.

La Légion go de Lenovo sortiraprochain en magasin dans une version a 512 go avec sa sacoche incluse. Une version 1 to sortira plus tard en 2024.