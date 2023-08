Disponible sur toutes les machines modernes, Metal Slug est l'emblème de la Neo Geo et du run and gun. Un défouloir d'une qualité telle qu'il reste intemporel. A essayer de préférence à 2 : quelque soit votre niveau, vous allez prendre un pied infernal !

Beau à pleurer, doté de sprites hallucinants de par leurs tailles, la qualité de leurs animations et leur niveau de détails, la réalisation roule tel un tank sur la concurrence 16 bits. Côté fond, le jeu livre 5 niveaux endiablés, nerveux, explosifs (les décors s'écroulent de partout) avec un renouvellement constant des situations et un game design brillant d'intelligence. Si le moindre coup est fatal (genre oblige), le débutant est aidé par les continus infinis pour s'en sortir, mais chaque mort remettra votre score à zéro !

Il aura fallu près de 30 ans et une partie endiablée sur borne d'arcade avec mon fils pour que je m'essaye, enfin, à la saga légendaire des Metal Slug. Eh bien quelle claque ! Quand je vois que près de 3 décennies après sa sortie, ma mâchoire n'a pas arrêté de se décrocher, je n'ose imaginer le choc de la découverte de ce jeu en 1996 : c'est un chef d'œuvre et qui fait encore largement date aujourd'hui.

posted the 08/27/2023 at 06:21 PM by obi69