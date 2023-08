Tout juste âgée de 17 ans, Mao Mao mène une vie bien compliqué

Formée depuis sa plus tendre enfance au métier d’apothicaire par un ancien du quartier des plaisirs, elle est enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Complétement entouré de hauts murs infranchissables, son nouvel environnement semble totalement coupé du monde extérieur.



Pour survivre dans cette sorte de prison luxueuse, à l’intérieur de laquelle règnent en maîtres complots et coups bas, la jeune femme fait de son mieux pour cacher ses talents et se fondre dans la masse. Toutefois, lorsque les princes nouveau-nés meurent de façon suspecte les uns après les autres, son attirance envers le poison reprend le dessus sur elle !



Armée de ses simples connaissances, elle observe, enquête, et trouve une solution qui lui vaut d’être repérée par Jinshi : un haut fonctionnaire de la cour qui décide de la promouvoir en tant que goûteuse personnelle de l’une des favorites de l’empereur. En plein cœur d’un véritable nid de serpents, le moindre faux pas peut à présent lui être fatal...

L'anime Les Carnets de l'Apothicaire commencera le 21 octobre prochain avec 3 épisodes a son lancement.Cette adaptation gérer par TOHO animation / STUDIO, OLM ce suivra par 2 saisons l'une sort cette automne , l'autre sortira en hiver 2024.