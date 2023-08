Les ingénieurs de AMD annoncent avoir trouvés une solution révolutionnaire pour activer le FSR 3 sur tous les jeux DX11 et DX12. Ca sortira début d'année prochaine, et des dizaines de milliers de jeux seront donc compatibles. Pour rappel, seuls une trentaines de jeux supportent le DLSS 3

- Annonce des 7700 XT et 7800 XT à partir de 400-450$ pour le 6 septembre. Du coup elle coûteront 489 et 549 euros.- Annonce d'une tonne de MAJ software/optimisation sur toutes les cartes AMD dès la semaine prochaine.- Après beaucoup de retards, enfin la sortie du FSR 3, et du HYPR-RX début septembre !- FSR 3 permet de "doubler, voire de tripler les performances, tout en améliorant la qualité visuelle"- AMD a tout donné sur Starfield et le jeu tourne "exceptionnellement bien" avec le FSR 3.- Démonstration de plusieurs jeux en 4K Ultra + RT qui tournaient à 40fps et passent à 120-130fps.- Le FSR 3 n'est pas compatible seulement sur les GPU dernière génération, mais aussi sur les GPU plus anciens et toutes les autres cartes graphiques.- Le FSR 3 sera compatible aussi sur consoles, "en particulier la Xbox de Microsoft".