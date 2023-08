Gamesradar fait part de leurs impressions apres une présentation par todd howard en privé de starfield et ça sent très bon ...- Honnêtement, c'est incroyablement impressionnant, et montre une nette amélioration par rapport à l'excellente démo de 60 minutes qui nous avait époustouflés cet été - les animations faciales semblent plus nettes et mieux définies, les environnements plus vivants, très détaillés, et les combats ont l'air vraiment très performants."- Un petit détail que j'ai vraiment apprécié dans cette première partie, c'est la réactivité ce qui vous entoure à votre présence. Il y a un moment où le protagoniste vole un sandwich à un PNJ et ce dernier s'en plaint de manière audible - c'est un petit détail, mais il témoigne du type de construction de monde immersif pour lequel Bethesda a toujours été si fantastique."- J'aime aussi le fait qu'il faille mettre manuellement son casque spatial avant de sortir du sas, et que le premier regard sur la surface de la planète soit juste stupéfiant - une distraction qu'il est impossible d'ignorer "- Bien que l'échelle et la portée, la profondeur et les détails soient délirants, c'est le combat qui a vraiment attiré mon attention lors de cette nouvelle présentation du jeu. Les ennemis sont rapides et réactifs, et s'intègrent, s'adaptent intelligemment à l'environnement, tandis que les vaisseaux survolent la planète et que les citernes explosent."