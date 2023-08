En terme d’inspiration vidéo ludique , il y a principalement le jeu de rôle spatial et d’exploration Sundog the frozen legacy sortit en décembre 1995 sur Atari ST et Traveller qui est aussi un jeu de rôle space / opera beaucoup plus ancien.



Bethesda sont assez clairs sur leurs inspirations pour ce rpg de science fiction.

Will Shen le Lead Quest Designer se décrit comme un fan d’histoire et écoute beaucoup de podcasts de Hardcore History.

Emil Pagliarulo Design Director conserve de beaux souvenirs de son enfance des années 80 et du monde sci – fi de l’époque , supporté par des œuvres comme Star Wars , Battlestar Galactica , Buck Rogers ou encore Event Horizon. Il cite également des titres comme Contact , Interstellar , 2001 , l’Odyssée de l’espace , mais encore des romans d’Arthur C. Clark et Robert Heinlein comme sources d’inspirations.

« Avec tous ces exemples , on réalise que l’espace c’est a la fois une source de mystère , d’émerveillement et parfois de terreur , mais c’est aussi une énorme page blanche sur laquelle on peut écrire n’importe quelle histoire. Nous en avons écrit beaucoup d’histoire très différentes dans Starfield »

Dans Starfield , un système de compagnons à recruter se mettra en place et plus de 20 personnages pourront se joindre aux joueurs.

Quatre de ces compagnons seront des membres de Constellation et chacun aura « sa propre histoire ». Tous les personnages ont leurs propres antécédents et peuvent vous suivre dans votre voyage.



« Quand nous sommes lancés sur la pré-production de Starfield , nous nous sommes tournés vers nos anciens jeux et nous avons réalisé à quel point les compagnons sont utiles et populaires » explique Emil Pagliarulo « ils étaient une de nos priorités , nous voulions vraiment les attacher à la quête principal »

En affectant des membres de l’équipage a des avants – postes , il faudra les payer une seule fois. Le studio a étudié et a essayé d’implémenter un système de salaire mais beaucoup trop compliqué a mettre en place , il sera possible de payer moins chère en fonction des compétences et aptitudes du personnage.



Tout l’équipage commence avec un ensemble de compétences à des rangs spécifiques , ainsi vous pourriez rencontrer un personnage particulièrement expert en astrodynamique qui augmentera votre portée de saut gravitationnel lorsqu’il sera affecté à votre vaisseau.



Le système de dialogue est revenu sur un style plus classique ou le joueur observe le personnage et ces réactions , plusieurs choix de dialogue s’offrent a nous et le système de persuasion paraît plus naturel pour obtenir ce que nous voulons.



D’après Emil Pagliarulo , la narration environnementale a travers des livres ou des affiches dispersées sur les planètes contribuera énormément à cette immersion dans Starfied.

Le joueur rencontrera toute sortes de personnages et compagnons tout au long de son aventure mais pas que :



- Sanctum Universum : Les membres appelés « universels » croient à une puissance supérieure qui existe dans l’univers.



- Les éclairés : Ces gens sont essentiellement des athées organisé.



- La maison Va’runn : Un navire de la colonie part pour un nouveau monde , faisant des sauts gravitationnel en cours de route. L’un des passagers affirme avoir passé ce temps a communier avec une entité céleste connue sous le nom de Grand serpent. Il est revenu du voyage avec un mandat qui dit ceci « montez a bord ou soyez dévoré lorsque le grand serpent encercle l’univers.