Le 5e DLC sert de préquelle aux événements de l'histoire originale de DRAGON BALL Z: KAKAROT et propose un scénario qui se concentre sur les événements du 23e Tenkaichi Budokai. Affrontez-vous dans la toute nouvelle arène ajoutée juste pour ce nouveau DLC! Comme il s'agit du Tenkaichi Budokai, les joueurs devront respecter les règles du tournoi ; à savoir, vous subirez une perte si vous êtes renversé pendant plus de 10 secondes ou envoyé hors des limites.

posted the 08/16/2023 at 06:29 PM by yanssou