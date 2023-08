Tout Steam Deck reconditionné certifié a été dument examiné et répond aux mêmes standards de qualité que n'importe quel Steam Deck neuf destiné à la vente. Chaque appareil est soumis à une réinitialisation-usine complète, à une mise à jour logicielle et à un examen approfondi comprenant plus de 100 tests effectués dans les ateliers de Valve. Parmi les éléments évalués figurent notamment toutes les entrées du contrôleur, le système audio, l'écran et les composants internes. L'état de la batterie est également évalué afin de garantir son bon fonctionnement et sa longévité.



Toutes les unités reconditionnées respectent, voire dépassent, les normes de performance des appareils vendus neufs. Bien qu'elles puissent présenter des défauts esthétiques mineurs, elles offrent une expérience de jeu fiable et de haute qualité à moindre cout.

Valve lance des Steam Deck reconditionnées à -20 % du prix originel.On y retrouve un prix encore moins élevé qui défie toute concurence :- 64 Go : 339 € au lieu de 419 €- 256 Go : 439 € au lieu de 549 €- 512 Go : 539 € au lieu de 679 €Par ailleurs voici la liste des jeux les plus joués pour le mois de juillet :