Après une très longue pause pour l'anime Nier Automata , les trois derniers épisodes sont disponible depuis peu et une saison 2 est d'ore et déjà en production toujours assurée par A-1 Pictures en supposant une sortie en 2024. Cette saison 2 couvrira la seconde partie du jeu tout en dévoilant quelques différences.

posted the 08/01/2023 at 10:53 PM by yanssou