Que dire après cette saison 3 de The Mandalorian ? Après 2 saison sympathique grâce à son ambiance Far West sans pour autant être incroyable, cette saison 3 est fatiguante mais vraiment ! Ce n'est pas la suite des aventures de Din Djarin mais plutôt un spin of que j'appellerais The Mandalorian "Bo-Katan" A Stars wars Story, elle porte la saison toute seule.Grogu et Mando sont réduit à de simple cameo dans leur propre série. Et vous savez quand vous faites des quêtes secondaires inutiles dans un JV et que vous vous dites "Mais quelle perte de temps sérieux" bah la c'est pareil du remplissage à gogo sans aucune histoire ou fils rouge qui est un minimum raconté même pas un semblant d'effort.Sans oublier le manque de budget ( La planète Nevarro avec une ville et deux trois bâtiments peuplé de 50 personnes, les pirates ect. ) ou encore le nombres d'incohérences qui dépassent le nombres d'épisodes, et meme la réalisation est quasi mal fichu. Mais elle s'en tire pas mal grâce à quelques combats plutôt sympa.Après le teasing de la fin de saison 2 comme le sabre noir ou la conquête de Mandalore, tout est entièrement balayé dans cette saison. Mando qui est censé être le chef légitime vu que le sabre noir lui appartient était censé reconquérir et reconstruire la planète Mandalore. Mais il préfère suivre les ordres de la Forgeronne qui d'ailleurs fait plus penser un pnj vide qu'un vrai personnage.Passons vite fait sur des épisodes qui n'apportent rien comme l'épisode de 1h ou encore un épisode qui s'appelle "espion" sans en avoir, des épisodes remplissages d'un monstre qui attaque à chaque fois. J'ai plutôt bien aimé le quotidien des Mandalorians mais ça ne me suffit pas.Le pire c'est le lien qui veulent faire avec les épisodes 8 et 9 franchement on en a pas besoin. Disney a fait perdre tout ce charme et cette identité à Star Wars le détruisant à petit feu et c'est vraiment fatiguant de voir ça.La chute libre ne finira jamais meme en ayant de l'or dans les mains telle est la voie de Disney.