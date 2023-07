Prévu pour le 29 juillet l'édition limitée et la Trinity Box de Xenoblade Chronicle 3 ont été repoussés de quelques jours(31 juillet).En attendant la fabricant (Procyon) a diffusé quelques visuels.L'édition simple de l'OST :L'édition limitée(qui contient une réplique 1/3 de la flûte de Mio et Noah) :La Trinity Box(énorme boite contenant 20 CD donc la totalité de l'OST des 3 Xenoblade Chronicle(Torna et DLC du 3 compris) :Et pour finir l'OST de premier Xenoblade Chronicle en Définitive édition :